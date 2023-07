"Will einer was Böses?": Farbe an der Haustür von Politiker in Mülheim

"Das ist schlimm, will ihnen einer was Böses, Herr Hercher?", fragt eine ältere Nachbarin als sie aus der Haustür gegenüber kommt. Diese Frage stellt sich Axel Hercher selbst seit dem Wochenende. Nachts irgendwann muss es passiert sein, dass jemand den grünen Lack an seine Haustür und die Briefkästen geschmiert hat. Aber wer?

Schmiereien von Jugendlichen?

Die Attacke ist unter den Nachbarn in Mülheim-Broich Gesprächsthema. Angst hat keiner, aber "man macht sich schon Gedanken, wo so was hinführt, " sagt Sabine Tischler, die im Haus gegenüber wohnt. Vielleicht waren es Kinder oder Jugendliche, vermutet sie.

Sabine Tischler, wohnt gegenüber und fragt sich nach der Attacke, wer Farbe an die Haustür geschmiert hat

An "Schmierereien von Jugendlichen" glaubt auch Fliesenleger Holger Pohlschmidt-Werner, der seine Werkstatt im Hof hat. "Genug Idioten, die hier rumlaufen," sagt er. Klar, es könnte auch mit der Partei zu tun haben, aber " so etwas geht gar nicht," das sei schließlich Sachbeschädigung.

Politischer Hintergund?

Ein Bekenner-Schreiben oder eine andere Bedrohung gab es vor der Farbattacke nicht. Axel Hercher, der für die Grünen im Stadtrat sitzt, weiß auch nichts von Feinden. Aber er fühlt sich als Politiker angesprochen und meint "die grüne Farbe spricht für sich ", sonst wäre ja auch was in der Umgebung passiert.

"Ich bin einer von 13 Grünen im Rat und habe keine besondere Macht." Ihm fällt nur ein, dass er am Fahrplan und Streichungen im ÖPNV mitgearbeitet hat. Vielleicht ist deshalb jemand richtig sauer? Aber vorstellen kann er sich das nicht. Anzeige hat er bei der Polizei jedenfalls erstattet.

Auch Attacken auf CDU

Farbattacke auf Auto eines Abgeordneten der CDU Mülheim

Vor ein paar Wochen hatte es schon Attacken mit Lack und Bauschaum auf eine Haustür und drei Autos von CDU-Mitgliedern gegeben. Alle in der gleichen Nacht. Bei ihnen herrscht auch Ratlosigkeit über den Hintergrund. "Eine Botschaft hat es nicht gegeben" , sagt ein CDU Ratsherr. Die Christdemokraten, die es getroffen hat, wollen anonym bleiben.

Solidarität unter den Parteien

CDU und Grüne wollen sich nicht einschüchtern lassen. Die Parteien sprechen aber von einem "Angriff auf die Demokratie." Es habe aber etwas Gutes sind sich CDU und Axel Hercher von den Grünen einig: Solidarität, die sich parteiübergreifend zeigt. "Auch die SPD steht geschlossen hinter uns", so ein CDU Ratsherr.

Für Dialog offen