Hattinger planen Luftbrücke für die Ukraine

Sie wollen etwas tun, anstatt nur zuzuschauen: Das Hattinger Unternehmen für Patiententransporte Med Care Professionals will eine Luftbrücke ins ukrainische Grenzgebiet aufbauen. "Das ist das was wir können. Warum sollten wir unsere Expertise nicht geben, wenn Menschen in Not sind?" , sagt Chef Benjamin Weber.

Geplant sei, ein bis zwei Mal die Woche an die ukrainische Grenze in Polen zu fliegen. Organisiert wird die Luftbrücke demnach in Kooperation mit einem belgischen Flugunternehmen und der deutschen Flugambulanz. An Bord: zwei belgische Piloten und zwei Hattinger – ein Notarzt und ein Notfallsanitäter.

Verletzte sollen Nach NRW kommen

Auf dem Hinweg sollen Hilfsgüter wie Medikamente und Hygieneartikel in die Grenzregion gebracht werden. Zurück könnten bis zu vier Verletzte mit nach Deutschland genommen werden, um sie in Deutschland zu behandeln. Die Maschine könnte – so der Plan bisher – in Köln/Bonn landen. Die Patienten würden dann in passende Krankenhäuser verteilt werden.

Spenden werden benötigt

Gerade plant das Unternehmen den ersten Flug. Der soll gut durchdacht sein, damit schnell weitere folgen können. Da die Luftbrücke aber teuer ist, sammeln die Hattinger jetzt Spenden.