Handyverbot in Essener Kitas

Geprächsabende und "Handy-Betten"

Ähnliche Aktionen gibt s auch in anderen Kitas in der Region - in diesem Umfang allerdings eher selten. Viele Träger bestätigten dem WDR aber, dass das Thema "Handy in der Kita" mehr und mehr thematisiert werde. Auf unterschiedliche Art und Weise: Oft würden Gespräche oder Vorträge auf Elternabenden durchgeführt.

Eine Kita aus Oberhausen berichtet, dass auch oft über die Handynutzung zuhause gesprochen werde. Denn dort sollten die Kinder bei den Eltern genauso wenig untergehen zwischen Instagram-Story und Facebook-Posting. In der Kita wurden "Handy-Betten" gebastelt, in die die Eltern ihre Smartphones "schlafen legen" sollen - um dann voll und ganz für die Kinder da zu sein.

