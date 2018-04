Ein Obdachloser ist in der Nacht zu Donnerstag (05.04.2018) in Hamm angegriffen und schwer verletzt worden. Der 28 -Jährige stand mitten in der Nacht auf der Straße und hielt einen Autofahrer an. Der rief die Polizei und der Verletzte kam mit mehreren Stich- und Schnittwunden ins Krankenhaus.

Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen

Die Polizei suchte die Umgebung nach den möglichen Tätern ab - und fand zwei Männer, die Messer dabei hatten und augenscheinlich betrunken waren. Die beiden Männer - ebenfalls obdachlos - wurden vorläufig festgenommen. Am Donnerstag sollen alle Beteiligten vernommen werden.