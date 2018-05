Hamm im Finale um internationalen Städtepreis

Die Stadt Hamm misst sich mit Metropolen wie Mexiko-City, Helsinki oder Bologna. Sie hat es bei dem internationalen Städte-Wettbewerb "Engaged Cities Award" unter die besten zehn geschafft. Die Preisverleihung findet in der Nacht auf Donnerstag (17.05.2018/ MESZ ) in New York statt. Dem Sieger des Wettbewerbs winken 100.000 Dollar Preisgeld.