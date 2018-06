130 Menschen mussten in Hamm-Pelkum wegen Explosionsgefahr am Mittwochnachmittag (06.06.2018) ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Nacht zu Donnerstag (07.06.2018) haben sie bei Freunden, Verwandten oder in Hotels verbracht. Die von der Stadt angebotene Übernachtungsstelle in einer Bürgerhalle blieb leer, nur das Rote Kreuz hielt die Stellung.

Methangas soll ab Mittag in Häusern gemessen werden

Die Feuerwehr behält das Bohrloch im Blick und wartet darauf, dass das Gasleck versiegt. Sie würde das Bohrloch gerne mit Flüssig-Beton verfüllen. Das ist aber noch nicht möglich, weil das Wasser-Methangas-Gemisch immer noch mit großem Druck aus dem Bohrloch herausspritzt. Wie lange das noch so weiter geht, ist unklar. Am Mittag will die Feuerwehr in die Häuser gehen, um zu klären, ob sich dort Methangas angesammelt hat.

Bei Erdwärme-Bohrung Methangasblase getroffen

Arbeiter hatten am Mittwochnachmittag (06.06.2018) bei einer Erdwärme-Bohrung eine Methangas-Blase getroffen, offenbar von einem stillgelegten Bergwerk am Nordost-Rand des Ruhrgebiets. Vorsichtshalber wurde der Bereich um die Unfallstelle komplett geräumt - auch wenn die Explosionsgefahr eher gering ist. Die Konzentration des explosiven Methangases soll laut Messungen der Feuerwehr nicht sehr hoch sein.