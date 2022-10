Fremdenfeindliche Schmierereien an gleich zwei Orten in Herne

"So viele Hassnachrichten auf einmal haben wir noch nicht gesehen" , sagt Andreas Trentmann, Verwaltungsleiter der Katholischen Pfarrei St. Dionysius, zu der auch die Bonifatius-Gemeinde in der Herner City gehört. An deren Kirche prangten am Wochenende plötzlich rund 15 Hass-Botschaften - die meisten mit rechtsextremem Inhalt.

"Wir kennen hier schon seit Jahren Schmierereien am Gebäude" , so Trentmann, "und auch der Innenraum unserer Kirche ist schon häufiger von Vandalismus betroffen gewesen" . Die Schmierereien vom Wochenende seien jedoch eine neue Dimension.

Nazi-Parolen, AfD -Verweise, Missbrauchs-Vorwürfe

Hakenkreuze waren am Kirchengebäude zu sehen, Nazi-Parolen, Hinweise auf die AfD - aber auch beleidigende Sprüche, die sexuellen Missbrauch von Geistlichen an Kindern thematisieren. Andreas Trentmann hat am Montagvormittag dem inzwischen eingeschalteten Staatsschutz die Schmierereien gezeigt.

Der hat dann anschließend nur einige hundert Meter weiter zum selben Anlass zu ermitteln. Denn auch das Kulturzentrum Herne in der Innenstadt wurde am Wochenende mit ähnlichen Parolen beschmiert.