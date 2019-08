In Hagen ist am Mittwoch (28.08.2019) eine Trinkwasserleitung gebrochen. Eine Straße im Viertel Altenhagen stand zur Hälfte unter Wasser. Auch eine Hauptverkehrsstraße ist von der Überschwemmung betroffen.

Der örtliche Energieversorger versuchte am Abend, das Leck abzudichten. "Wir wissen nicht, wie lange das dauert", sagte Dennis Hoff von der Hagener Feuerwehr.

"Das Wasser läuft bis auf die Boeler Straße hinunter - eine der Hauptverkehrsstraßen in Hagen", so der Feuerwehrmann. Die Verkehrsader war zwischenzeitlich nicht befahrbar. Die Feuerwehr versuchte mit einem Sandsackwall, das Wasser abzuleiten.

Ursache unklar

Auch Häuser wurden vorsorglich mit Sandsäcken geschützt, nachdem mehrere Keller nahe der Bruchstelle vollgelaufen waren.

Ob die Anwohner der überschwemmten Häuser ihre Wohnungen verlassen müssen, war am Abend noch nicht klar. Die Entscheidung hänge davon ab, ob der Energieversorger im Zuge seiner Arbeiten an der Wasserleitung die Strom- und Wasserversorgung der Häuser einschränken muss, so Hoff.

Die Ursache des Wasserrohrbruchs ist bislang unklar.