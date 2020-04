Coronavirus: Hagener widersetzen sich Quarantäne

Am Freitagabend (17.04.2020) hat es nach WDR -Informationen einen größeren Polizeieinsatz in Hagen gegeben. Das Ordnungsamt der Stadt hatte die Beamten um Unterstützung gebeten: Es bewacht seit Tagen die Zugänge zu zwei Mehrfamilienhäusern in Hagen. Die Bewohner dort halten sich nicht an eine amtlich verhängte Quarantäne.

Quarantäne bis Ende April

So kamen am Freitagabend Personen mehrfach auf die Straße vor den Häusern - obwohl bis Ende April niemand die Gebäude verlassen oder betreten darf.

Am Samstagnachmittag war noch nicht bekannt, wie viele Personen unter Quarantäne stehen oder mit dem Coronavirus infiziert sind.

Stand: 18.04.2020, 15:45