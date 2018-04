14-jähriger Junge in Hagen von Baum gestürzt

In Hagen ist ein 14-jähriger Junge beim Klettern von einem Baum gefallen. Bei dem Sturz aus sechs bis acht Metern Höhe ist er schwer verletzt worden.

Der Junge hat offenbar mehrere Verletzungen an Kopf und Rücken. Er wurde vor Ort intubiert. Die weitere Rettung gestaltete sich für die Feuerwehr sehr schwierig, weil das Gelände zwischen der Ennepe und einem Bahngleis liegt und schwer zugänglich ist.

Mit einer Trage musste das Kind zunächst zu einem geländegängigen Spezialfahrzeug gebracht werden. Dieses fuhr dann zur Feuerwehrleitstelle, der einzig geeigneten Hubschrauberlandemöglichkeit in der Nähe. Per Hubschrauber wurde das Kind in ein Bochumer Krankenhaus geflogen.

Die Retter hatten zuvor verschiedene Varianten der Rettung durchgespielt. Zunächst war geplant das verletzte Kind per Schlauchboot auf die andere Flußseite zu bringen und von dort in den Hubschrauber.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Junge mit Familie und Freunden zum Picknick am Fluss. So konnte schnell Hilfe geholt werden.

Stand: 06.04.2018, 18:55