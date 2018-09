Zur Diskussion über den Transplantationsskandal

Seit Dienstag (04.09.2018) sitzt der Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie des Universitätsklinikums Essen in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet auf Totschlag in einem Fall und auf gefährliche Körperverletzung in fünf Fällen. Laut Staatsanwaltschaft Essen soll der Mediziner gegen das Transplantationsgesetz verstoßen haben.

Befürchtung: Weniger Organspenden

Patientenschützer haben auf den neuen Transplantationsskandal besorgt reagiert. Sie fürchten, dass die ohnehin geringe Bereitschaft zu Organspenden weiter abnehmen könnte. Dies vor allem in Anbetracht der heftigen Vorwürfe gegen den Essener Mediziner.

Video starten, abbrechen mit Escape Transplantationsarzt des Uniklinikums Essen in U-Haft | Lokalzeit Ruhr | 04.09.2018 | Verfügbar bis 11.09.2018 | WDR

Staatsanwaltschaft: Sechs bekannte Fälle

In den Jahren 2012 bis 2015 soll der 61-Jährige für sechs Lebertransplantationen verantwortlich sein, bei denen das Risiko der Transplantation höher war, als die Erkrankung selbst. Im Jahr 2014 soll deswegen ein Patient nach einer Transplantation verstorben sein.

Patientenschützer Eugen Brysch

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, fordert jetzt vom Bund strengere Kriterien für Mediziner: " Das System macht es ihnen zu leicht. Obwohl die Gesetze verschärft worden sind, handeln Transplantationsmediziner scheinbar noch immer nach ihren eigenen Regeln. "

Mediziner in Untersuchungshaft

Das Uniklinikum Essen hat angekündigt mit der Staatsanwaltschaft vollumfänglich zusammenzuarbeiten. Der Chef der Chirurgie sitzt aktuell in Untersuchungshaft, weil Fluchtgefahr besteht. Außerdem befürchtet die Staatsanwaltschaft Essen, der Mediziner könnte ähnliche Taten wieder begehen. Die Ermittlungen laufen weiter, es gilt aufzuklären, ob sich weitere Mediziner des Uniklinikums strafbar gemacht haben könnten.

Hier ist Platz für Ihre Meinung.

Stand: 05.09.2018, 09:50