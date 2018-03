Nach der Schlägerei auf einer Wiese in Bochum, bei der ein Jugendlicher schwer verletzt wurde, ist gegen einen 16-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Grund sei der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt, teilte die Polizei am Samstag (24.03.2018) mit. Der 16-Jährige sei in eine Jugendstrafanstalt gebracht worden. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.