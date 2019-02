Unbekannte Täter waren in der Nacht auf Mittwoch (27.02.2019) in Dorsten auf Diebestour: In gleich zwei Stadtteilen und einem Industriegebiet entwendeten sie dutzende Gullydeckel. Nur einen Tag später, am Donnerstag (28.02. 2019), tauchten die Abdeckungen wieder auf. Sie konnten in Dorsten bei einem Metallhändler sichergestellt werden.

Stadt bringt Abdeckungen wieder an

Die Gullydeckel wurden der Stadt bereits ausgehändigt, damit sie wieder in die Abläufe der Straßen eingesetzt werden können. Am Mittwoch wurden die fehlenden Abdeckungen zunächst provisorisch ersetzt.

Bei der Stadt Dorsten wurde heute wahrscheinlich laut aufgeatmet. Den Sachschaden hatte man dort am Mittwoch nämlich bereits auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Die hohe Summe sei auch zusammengekommen, weil die Gullydeckel aus verschiedenen Zeiten stammen und ein paar " alte Schätzchen " dabei seien.

Gefahr für Verkehrsteilnehmer

Diese würden zum Teil gar nicht mehr hergestellt, so dass nicht an allen Standorten hätte Ersatz beschafft werden können. An diesen Stellen hätten dann auch die Einfassungen ausgetauscht werden müssen – und das hätte dann eben extra gekostet.

Die fehlenden Gullydeckel waren aber nicht nur ärgerlich, sondern auch eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Die Ermittlungen dauern noch an.