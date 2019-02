Nach dem Güterzugunfall in Moers verzögert sich die Bergung. Die Waggons stehen zwar schon wieder auf den Schienen, können laut Deutsche Bahn aber voraussichtlich erst Mittwochmorgen (27.02.2019) abtransportiert werden. Denn an einem Wagen seien das Drehgestell und der Radsatz bei dem Unfall so stark beschädigt worden, dass sie ausgetauscht werden müssen. Man sei jetzt dabei, die Ersatzteile zu beschaffen, so ein Sprecher der Bahn.

Weitere A40-Sperrung vielleicht nicht nötig

Eine weitere Sperrung der A40 am Mittwoch ist nach Angaben der Deutschen Bahn aber vielleicht nicht nötig. Und zwar dann, wenn das Bergungskonzept aufgeht. Die Einsatzkräfte wollen demnach versuchen, den letzten entgleisten Waggon mit einer hydraulischen Maschine auf die Gleise zu heben und nicht mit dem Bergungskran. Eine sicherere Variante, die eine Sperrung überflüssig machen könnte.

Ursache weiter unklar

Auf der Zugstrecke in der Nähe der A40 waren am Montagmorgen mehrere Güterwaggons mit brennbarem Propen entgleist. Gas war bei dem Unfall nicht ausgetreten. Der Lokführer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist bis jetzt nicht geklärt. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung hat die Untersuchungen aufgenommen.