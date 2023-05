Ex-WAZ-Chef Günther Grotkamp ist tot

Günther Grotkamp stand über 40 Jahre an der Spitze der heutigen Funke-Mediengruppe. Der 1927 in Essen-Werden geborene Grotkamp fing 1960 als Justiziar und Personalchef bei der WAZ an. Von 1975 an war er Geschäftsführer der WAZ .

Unter ihm als WAZ -Geschäftsführer wurde der Grundstein des Essener Medienkonzerns Funke gelegt. Heute gehören zur Funke-Mediengruppe zwölf Tageszeitungen, über 100 Zeitschriftentitel, elf Radiosender und zahlreiche Service-Portale.

Auch nach seiner Pensionierung blieb Günther Grotkamp dem Verlag eng verbunden und fungierte als Berater für seine Frau Petra, die bis heute im Aufsichtsrat der Funke-Mediengruppe sitzt.

Trauer in der Funke-Mediengruppe

Die Funke-Geschäftsführung spricht in ihrem Nachruf von einem großen Verleger, einer starken Persönlichkeit und einem wunderbaren Menschen. " Günther Grotkamp ist an dem Tag gestorben, an dem wir den 75. Geburtstag der WAZ und damit auch sein Werk gefeiert haben ", heißt es. " Sicher hätte ihm dieses Fest gefallen ."

Der 96-Jährige hinterlässt eine Frau und drei Kinder.