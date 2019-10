Mülheim: Sechs Männer mit Waffe festgenommen

In einem Wohngebiet in Mülheim Winkhausen hat die Polizei in der Nacht zu Montag (21.10.2019) sechs Männer festgenommen. Sie waren aus einem Kleinbus ausstiegen, einer von ihnen hielt eine Waffe in der Hand, so ein Sprecher der Polizei Essen.

Ein Augenzeuge hatte in der Nacht die Polizei alarmiert, nachdem er die filmreife Szene beobachtet hatte. Die Männer zwischen 29 und 46 Jahren seien auf ein Haus zugelaufen, hätten die Waffe aber nicht eingesetzt, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Polizeistreife in der Nähe habe die Männer kurze Zeit später festgenommen. Zu den Hintergründen wollte die Polizei vorerst nichts sagen. Im Laufe des Tages soll es dazu weitere Informationen geben.

Stand: 21.10.2019, 08:14