Essener Grugapark feiert großes Fest zum 90-jährigen Bestehen

Der Grugapark in Essen feiert an diesem Wochenende (17./18.08.2019) seinen 90. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es laut Veranstalter bis Sonntag (18.08.2019) ein großes Fest im Park, das auch an die Anfänge erinnern soll.

Im Sommer 1929 wurde die "Große Ruhrländische Gartenbau Ausstellung", kurz GRUGA, eröffnet. Gleich im Eröffnungsjahr kamen zwei Millionen Besucher, um durch den Park zu flanieren. Eine weitere Attraktion: ein Aussichtsturm, zu dessen Füßen die Besucher Radiomusiksendungen lauschen konnten. Der Turm steht noch heute.

In den vergangenen 90 Jahren ist der Grugapark nicht nur deutlich größer, sondern auch zum Erlebnispark geworden - mit großen Spielwiesen, Grillbereichen und Beachvolleyballplätzen.