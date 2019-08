Der Autoverkehr in der Hagener Innenstadt soll ab Montag (19.08.2019) flüssiger werden. Zwanzig spezielle Detektoren laufen an den Ampeln rund um den Innenstadtring montiert. Sie messen, wie lange die Fahrzeuge zwischen den einzelnen Kreuzungen unterwegs sind. Also wie schnell oder langsam der Verkehr zu allen Tageszeiten fließt. Durch weniger Stop-and-go könnte sich die Luft verbessern.

Intelligente Ampelschaltung

Die Daten werden zunächst gesammelt und ausgewertet. Später soll dann der zentrale Verkehrs-Computer die Grünphasen der Ampeln an das jeweilige Fahrzeug-Aufkommen anpassen, also als sogenannte intelligente Ampelschaltung.

Detektoren erfassen Bluetoothgeräte

Die Stadt Hagen versichert, dass die Detektoren auf Bluetooth-Geräte - etwa Handys - in den Autos reagieren und dabei keine persönlichen Daten weitergegeben werden.