Großputz am Essener Hauptbahnhof: Kampf gegen die Kippen

Zigarettenkippen auf dem Boden, festgetretene Kaugummis oder beschmierte Wände – man muss am Essener Hauptbahnhof nicht lange suchen, um Schmuddelecken zu finden. Genau diesen Ecken soll es jetzt an den Kragen gehen. Eine Woche lang wird vom Morgen bis zum Nachmittag aufgeräumt und modernisiert.

Blanke Treppenstufen

Ein defekter Aufzug am Essener Hauptbahnhof. Solchen Schmuddelecken soll es an den Kragen gehen.

Am ersten Tag des Großreinemachens hat sich die Bahn die Treppenstufen am südlichen Ausgang vorgenommen. Mit einer Poliermaschine wurden die Stufen gesäubert, außerdem wurden Metallpfeiler des Vordachs von Graffiti befreit. Einige Aufkleber sind so hoch über dem Boden, dass man nur mit einer Hebebühne oder Leiter rankommt. Das steht auf dem Putzplan der nächsten Tage.

Für die Arbeiten, die direkt den Hauptbahnhof betreffen, ist die Bahn zuständig. Das Unternehmen kümmert sich unter anderem darum, Taubendreck zu entfernen oder Böden und Wände zu reinigen. Die Ruhrbahn übernimmt den neuen Anstrich für die Treppengeländer an den Zugängen zum U-Bahnhof und reinigt auch die Fahrkartenautomaten.

Die Stadt Essen hängt neue Papierkörbe auf und tut außerdem etwas gegen Schrottfahrräder. Das Ordnungsamt bringt die Aufforderungen zum Entfernen an den Rädern an. Am 4. Oktober werden die Schrotträder dann abgeholt.