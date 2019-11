Großeinsatz in Hattinger Swingerclub

Bei einer Party in einem großen Swinger-Club in Hattingen sind am Samstagabend (02.11.2019) elf Menschen verletzt worden. Insgesamt brachten die Retter am Samstagabend rund 300 Gäste in Sicherheit, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.