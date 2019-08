Am Mittwochmorgen (28.08.2019) gab es eine Razzia in mehreren Städten in NRW und Niedersachsen. Insgesamt zwölf Wohnungen, Häuser und Werkstätten in Dortmund, Lünen, Radevormwald, Remscheid, Menden, Duisburg wurden durchsucht, zum Teil mit Spezialeinheiten. An dem Großeinsatz waren 130 Beamte beteiligt.

Hintergrund: Waffen aus Fabrik geschmuggelt

Ende März wurde bereits ein Mitarbeiter eines Sportwaffen-Herstellers beim Diebstahl von Waffenteilen erwischt. Seit 2016 soll er laut Staatsanwaltschaft rund 100 halbautomatische Waffen in Umlauf gebracht haben, auch in die Rockerszene.

Polizisten bei einer Razzia in Hagen im Einsatz

Diese Waffen waren vor der Endkontrolle und vor dem Anbringen der Beschusszeichen und der Seriennummern entwendet worden. Er hat diesen Waffenschmuggel gestanden und sitzt in Untersuchungshaft.

Auslöser waren Schießereien zwischen Rockergruppen