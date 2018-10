Am Freitagabend (26.10.2018) hatte sich ein anonymer Anrufer beim Movie Park Germany in Bottrop gemeldet und auf eine mögliche Bedrohung aufmerksam gemacht. Die dann alarmierte Polizei veranlasste daraufhin die etwa 11.000 Besucher, das Gelände des Freizeitparks zu verlassen. In dem Park fand gerade eine große Halloween-Veranstaltung statt.

Die Besucher hätten ruhig und diszipliniert auf die Aufforderungen der Einsatzkräfte zum Verlassen des Parks reagiert, hieß es von der Polizei. Informationen über eine Evakuierung des Parks wurden auf der Facebook-Seite des Parks zunächst als " fehlerhaft " bezeichnet, es würden nur keine Besucher mehr eingelassen. Die Polizei bestätigte später jedoch die vollständige Evakuierung des Geländes.

Entwarnung in der Nacht

In der Nacht gab die Polizei dann Entwarnung. Die Ermittlungen hätten ergeben, " dass die Inhalte in dem Warnanruf frei erfunden " waren, so eine Polizeisprecherin.

Privater Streit als Auslöser?

" Hintergrund des Anrufs und der Warnung könnte sein, dass aufgrund privater Streitigkeiten Besuchern des Movieparks der Abend verdorben werden sollte" , hieß es weiter. Die Polizei Recklinghausen hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Stand: 27.10.2018, 08:30