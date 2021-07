Dortmunder Innenstadt droht Riesen-Evakuierung

Die Verdachtspunkte liegen am Schwanenwall, mitten in der Innenstadt. Eine Evakuierung würde Tausende Menschen, Geschäfte, Wohnhäuser, Hotels und auch das Gefängnis betreffen. Ein enormer Aufwand, für den die Stadt derzeit als möglichen Termin den 15. August anvisiert.

Verdacht auf Blindgänger an bisher drei Stellen erhärtet

Noch ist nicht klar, ob dort tatsächlich Bomben liegen. Aber der Boden rund um die Verdachtspunkte muss vorsichtig aufgegraben werden, um Gewissheit zu bekommen und dann gegebenenfalls entschärfen zu können. Die Stadt ist bemüht, alle Vorbereitungen so zu koordinieren, dass die Arbeiten an allen vier Verdachtspunkten rund um den Schwanenwall in der Dortmunder Innenstadt an ein und demselben Tag vorgenommen werden können.

Ein riesiger Kraftakt für die Verantwortlichen bei der Stadt und den bauausführenden Unternehmen, aber auch für die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Vier Verdachtspunkte seien das Maximum, das an einem Tag zu schaffen sei, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Als möglicher Termin für die große Evakuierung steht derzeit der letzte Sonntag in den Sommerferien. Für die kommenden Tage hat die Stadt weitere Informationen angekündigt.