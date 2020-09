Große Razzia in Oberhausen

Gegen 23:30 Uhr ging es am Montagabend in Oberhausen los: Polizisten, darunter auch Spezialkräfte fingen mit der Durchsuchung mehrerer Gebäude an. Auch Zoll- und Steuerfahnder sind an dem Einsatz beteiligt. Offenbar steht die organisierte Kriminalität im Fokus der Ermittler.

Zu den genauen Hintergründen will sich die Polizei bisher nicht äußern, denn zum Teil laufen die Einsätze aktuell noch. Erste Details sollen gegen Vormittag bekanntgegeben werden.

Stand: 15.09.2020, 06:19