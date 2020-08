Große Clan-Razzia in zehn NRW-Kommunen

Auf dem Heinrich-Sense-Weg in Essen-Kray reihen sich am Samstagabend die Polizeibusse aneinander. Beamte hieven Spielautomaten auf Sackkarren und laden sie in LKW ein. Bei der Razzia gegen Clan-Kriminalität in zehn NRW-Kommunen stand unter anderem illegales Glücksspiel im Fokus der Ermittler.

" Es geht darum, denen, die im Alltag diese Städte unsicher machen, zu zeigen: Das ist beendet, ihr kriegt hier jeden Tag Unruhe ", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul beim Besuch eines Einsatzortes. " Hier gilt nicht das Recht der Familie, sondern das Recht des Staates. "

Kontrollen in Teestuben und Bars

Die Kontrollen starteten zeitgleich um 21 Uhr in Essen, Bochum, Herne, Witten, Mülheim, Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg, Wuppertal und im Kreis Mettmann. Unter anderem wurden Teestuben, Shishabars und Spielhallen durchsucht.