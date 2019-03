Großbrand in Hagen vernichtet Lagerhalle

Mitten in der Nacht zum Freitag (01.03.2019) hat ein Anwohner die Feuerwehr gerufen, weil er laute Knallgeräusche im Gewerbegebiet an der Volmarsteiner Straße gehört hatte. Das waren wohl Spraydosen und Farbpaletten, die in der Lagerhalle gelagert waren und durch die Hitze wie Popcorn aufgeplatzt sind.

Ein Drittel der Halle beschädigt

Die Feuerwehr war kurz nach Mitternacht zur Stelle und hatte den Brand relativ schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

In der Halle haben mehrere Hobbyschrauber ihre Werkstatt. Eine ist komplett ausgebrannt, rund ein Drittel der Halle ist beschädigt. Fünf Autos, ein Gabelstapler und mehrere Container wurden zerstört. Jetzt muss die Polizei ermitteln, wie es zu dem Brand gekommen ist.