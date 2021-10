Luftmine in Essen: Fast 40.000 Menschen betroffen

"So etwas haben wir in Essen noch nie gehabt" , sagt eine Sprecherin der Stadt Essen. Der Blindgänger, der am Dienstag bei Sondierungsarbeiten entdeckt wurde, ist deutlich größer und gefährlicher als die Bomben, die normalerweise entschärft werden müssen. Diese sind in der Regel fünf oder zehn Zentner schwer. Die jetzt gefundene britische Luftmine beinhaltet allein 840 Kilogramm Sprengstoff und drei Aufschlagzünder. Die Vorbereitungen dauern länger, die Entschärfung kann deswegen erst am Mittwoch stattfinden.

Menschen im Umkreis von zwei Kilometern betroffen

Gebäude im Umkreis von 1.000 Metern werden am Mittwochmorgen ab 8:30 Uhr evakuiert. Das betrifft nach Angaben der Stadt rund 11.000 Menschen. Im Umkreis von einem bis zwei Kilometern von der Fundstelle, sollen die Menschen in ihren Wohnungen, abgewandt zur Bombe bleiben. Davon sind zusätzlich rund 27.000 Menschen betroffen.

Luftmine 2014 in Euskirchen explodiert

2013 musste eine ungewöhnlich große Luftmine in Dortmund entschärft werden

Ähnliche Entschärfungen gab es 2013 in Dortmund und 2015 in Herne. In Euskirchen ist 2014 ein Blindgänger explodiert, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkiet ebenfalls um eine Luftmine handelte. Ein Baggerfahrer wurde damals getötet, mehrere Menschen verletzt. 2017 mussten in Frankfurt 65.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Es war die bislang größte und umfangreichste derartige Maßnahnme in der Geschichte der Bundesrepublik.

Stand: 12.10.2021, 15:16