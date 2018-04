Grimme-Preise 2018: "Frau tv"-Begründerin geehrt

Er gilt als der deutsche Fernsehpreis schlechthin - wer den Grimme-Preis bekommt, darf sich geehrt fühlen. Er ist aber auch jedes Mal ein Spiegel seiner Zeit. So auch in diesem Jahr: Zum ersten Mal wurde eine Streaming-Produktion ausgezeichnet, nämlich die Netflix-Serie "Dark". Preise für Flüchtlings-Dokus, knallige Satire und innovative Projekte wie das öffentlich-rechtliche Jugendangebot Funk gaben dem Galaabend im Stadttheater Marl am Freitag (13.04.2018) ein ganz besondere Aktualität.

Jan Böhmermann ist wieder dabei

Unter den ausgezeichneten Produktionen ist die ARD-Serie "Babylon Berlin", die schon auf Sky zu sehen war, die ZDF-Dokumentation "Cahier Africain" über Kriegsverbrechen in der Zentralafrikanischen Republik, und "Eier aus Stahl" über den Musiker Max Giesinger, ein Beitrag des Satirikers Jan Böhmermann. Einen Preis für eine besondere journalistische Leistung bekam die Redaktion des NDR-Magazins "Panorama" für die Hintergründe der Hamburger G-20-Ausschreitungen. Besonders geehrt wurde die Begründerin des WDR-Magazins "Frau tv", Inge von Bönninghausen.

Video starten, abbrechen mit Escape Grimme-Preis-Verleihung: Sonja Gerhardt berichtet aus Marl | Aktuelle Stunde | 13.04.2018 | UT | Verfügbar bis 20.04.2018 | WDR

"Es ist viel in Bewegung geraten"

" Das Fernsehjahr 2017 hat gezeigt, welche Möglichkeiten und Themen das Medium Fernsehen zu bieten hat ", stellte Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts vor der offiziellen Verleihung fest. Allerdings: Es gebe noch zu wenig Frauen unter den Preisträgern. " Dazu muss sich in der Branche noch einiges ändern, auch wenn schon sehr viel im vergangenen Jahr in Bewegung geraten ist ."