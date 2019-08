Die Polizei Bochum beschäftigt nach eigenen Angaben zurzeit eine ganze Reihe von Graffiti-Schmierereien. Bereits am vergangenen Freitag (09.08.2019) war ein Anwohner durch das Klackern einer Sprühdose auf die Sprayer aufmerksam geworden. Die herbeigerufenen Beamten stellten Schmierereien auf fünf Autos, einem Haltestellenschild, einer Rutsche und dem Eingang eines Schwimmbades im Stadtteil Langendreher fest.

Tatverdächtiger in einem anderen Fall festgenommen

Die Täter dieser Graffiti-Serie waren schon verschwunden. In einem anderen Fall konnte gerade ein Verdächtiger festgenommen werden. Trotz Farbe an Händen und Kleidung bestreitet er aber bisher die ihm zur Last gelegten Taten.

Video starten, abbrechen mit Escape Graffiti – Kunst oder Schmiererei?. neuneinhalb . . 09:35 Min. . UT . Verfügbar bis 01.09.2023. Das Erste.

Stand: 12.08.2019, 11:16