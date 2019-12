Vermutlich gibt es Schöneres, als am Dienstag (24.12.2019) Heiligabend unter freiem Himmel zu feiern. Der Pfarrer der evangelischen Christuskirche in Duisburg Neudorf muss in diesem Jahr mit seinen Schäfchen aber genau dies tun. Dazu spielt der Posaunenchor vor dem Gemeindehaus "Oh du fröhliche". Die Beteiligten hoffen auf gutes Wetter.