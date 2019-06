Eine Siebenjährige ist am Montagabend (10.06.2019) bei einer Fahrt mit einem motorbetriebenen Gokart auf einem Parkplatz in Gladbeck schwer verletzt worden. Laut Polizei trug das Mädchen dabei keinen Helm und fuhr aus noch ungeklärten Gründen in einen massiven Metallzaun.

Wegen ihrer schweren Kopfverletzungen wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei dem Unglück waren nach Angaben der Polizei die Mutter und ein weiterer Erwachsener anwesend. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.