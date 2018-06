Zur Diskussion über das Gipfelkreuz.

Das dieser Ort noch zum Ruhrgebiet gehört, wundert die meisten Menschen. Umgeben von Wiesen, Wäldern und einer hügeligen Landschaft liegt Breckerfeld im Ennepe-Ruhr-Kreis für viele eher im Sauerland. Aber der Wengeberg, der sich über der Stadt erhebt, ist mit 441 Metern über N.N. der höchste Punkt des Ruhrgebiets.

Dort soll noch in diesem Jahr ein Gipfelkreuz aufgestellt werden. Mehrere Vereine haben das Projekt vorangetrieben. Das drei Meter hohe Kreuz aus Stahl wird an seinem Sockel von einem Kohlehaufen umgeben, der an die Tradition des Ruhrgebiets erinnern soll.

Kreuz soll Touristenmagnet werden

Blick auf Breckerfeld

Ziel der Initiative der Breckerfelder ist es, Besucher anzulocken, die sich dann auch noch die Stadt anschauen und in Restaurants sowie Geschäfte gehen. Ein Skulpturenpfad soll den Weg vom Gipfelkreuz in die Innenstadt zeigen.



" Wir hatten im 15. Jahrhundert Holzkohle und Eisen. Das haben wir nicht mehr. Aber heute haben wir Initiative und Kreativität und wollen damit Breckerfeld auch wieder etwas nach vorne bringen. Und das am besten natürlich auch touristisch. Wir gehen ja davon aus, dass jeder das Gipfelkreuz des Ruhrgebiets sehen will ", sagt Johannes Dennda vom Verein Stadtmuseum Breckerfeld.

Das Stahlkreuz soll noch in diesem Jahr aufgestellt werden. Das Geld dafür haben die Vereine bereits über Fördergelder gesichert. Bislang war Breckerfeld als Ausflugsziel mit seiner Glörtalsperre bekannt.