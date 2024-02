Giftanschlag auf Großmutter: Enkelin wegen Mordversuchs verurteilt

Mit unsicheren, kleinen Schritten, gestützt auf einen Rollator, kam das 79-jährige Opfer heute in den Gerichtssaal, um das Urteil gegen ihre Enkelin zu hören. Was die 31-Jährige ihr angetan hat, macht sie noch immer fassungslos. „Traurig ist das. Gang, ganz traurig!“, sagte sie nach der Urteilsverkündung.

Giftcocktail im Milchshake

Am 4. Juli 2023 hatte die Enkelin ihre Großmutter morgens besucht. Ihre drei Kinder brachte sie mit, vorher hatte sie bei McDonald´s für jeden einen Milchshake besorgt. In einen der Becher mischte sie sechs Tabletten eines starken Beruhigungsmittels. Der war für ihre Großmutter bestimmt.

Kurz darauf verließ sie mit den Kindern die Wohnung. Die fünf Becher nahm sie mit und warf sie in die Mülltonne. Ihr Plan, so sagte sie in ihrem Geständnis vor Gericht: die alte Frau außer Gefecht zu setzen, um später die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen zu können. Die 79-Jährige umbringen, das habe sie nicht gewollt.

Opfer durch Zufall gerettet

Doch kaum war die ohnehin schwer kranke Seniorin in der Wohnung wieder allein, brach sie bewusstlos zusammen und rang mit dem Tode. Gerettet wurde sie nur, weil eine Pflegekraft sie zufällig fand und den Notarzt rief. Ohne ärztliche Versorgung wäre sie in der Wohnung gestorben, erläuterte ein Sachverständiger im Prozess.

Die Richter waren sicher, dass der Angeklagten diese Gefahr bekannt war. Sie habe den Tod ihrer Großmutter für möglich gehalten und bewusst in Kauf genommen, sagte der Richter bei der Urteilsbegründung. Und das sei versuchter Mord, auch wenn es nicht ihr Ziel gewesen sei, die 79-Jährige zu töten.

Großmutter schon vorher bestohlen

Zerstritten war die 31-jährige Täterin mit ihrer Großmutter schon lange, weil sie bereits vorher mehrmals in deren Wohnung geklaut hatte. Und schon Monate vor der Tat hatte sie Bekannten gegenüber geäußert, dass es nicht schlimm wäre, wenn ihre Oma stürbe, weil sie schon so alt sei. Sie habe entsprechende Medikamente. Diese Zeuginnen hatten sich an die Polizei gewandt, nachdem sie durch Presse von dem Prozess erfahren hatten.

Die Angeklagte selbst nahm das Urteil überraschend unbeteiligt auf. Bevor sie aus dem Verhandlungssaal zurück ins Gefängnis gebracht wurde, plauderte sie lächelnd mit einer Wachtmeisterin und ihrem Verteidiger – als habe sie noch gar nicht realisiert, dass sie gerade zu 10 Jahren Haft verurteilt worden ist.

