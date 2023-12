Gewerkschaft NGG fordert mehr Kontrollen in Gastronomie

Über 470 Ermittlungsverfahren soll der Dortmunder Zoll in der ersten Jahreshälfte in der Hotel- und Gastro-Branche eingeleitet haben. Es gehe um Schwarzarbeit, aber auch um " Lohntricksereien ". So soll selbst der gesetzliche Mindestlohn nicht überall gezahlt worden sein. Auch bei den Sozialleistungen werde oft getrickst.

Großteil der Betriebe hält sich an die Gesetze

Für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ein großes Ärgernis. " Zwar hält sich auch in Dortmund die überwiegende Zahl der Betriebe an Recht und Gesetz. Dennoch ist das Ausmaß krimineller Praktiken in der Branche durch 'schwarze Schafe' enorm" , so Torsten Gebehart, Geschäftsführer der NGG Dortmund.

Gebehart fordert mehr Kontrollen des Zolls und " ein entschiedeneres Vorgehen " gegen illegale Machenschaften in der Branche. Sie würden auch den vielen seriös arbeitenden Betrieben und deren Beschäftigten schaden.

"Tricksereien" auch zum Nachteil der Beschäftigten

" Beim Lohn oder den Sozialabgaben der Angestellten zu tricksen, um das angebotene Weihnachtsmenü preiswerter zu machen oder mehr Gewinn in die eigene Tasche zu stecken, ist ganz klar kriminell ", macht Gebehart deutlich. Das wirke sich auch negativ auf die Rente der Beschäftigten aus: " Jeder nicht eingezahlte Euro schmälert später die eigene Rente. "

Auch die Gäste der Gastronomiebetriebe sollten auf mögliche " unseriöse Praktiken " achten, so Gebehart: " Wenn es beispielsweise die Rechnung für die Weihnachtsgans ausschließlich auf dem Bierdeckel oder Kellnerblock gibt, sollte man das nicht einfach so akzeptieren."

