Engpässe drohen

Deshalb geben sie zum Teil Sprudelkisten nur noch 1:1 im Tausch gegen Leergut an die Händler ab. Sprich: Wer eine LKW-Ladung Wasserkisten abholen will, muss die gleiche Menge an Leergut mitbringen. Werden die Pfandkisten aber in Kellern und Garagen gebunkert, drohen bald Engpässe.

Stand: 26.03.2020, 14:29