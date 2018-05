An der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen gedachten am Sonntag (06.05.2018) Eltern und Schüler des getöteten Leon Hoffmann. Er war im Januar von einem Mitschüler erstochen worden und wäre am Sonntag 15 Jahre alt geworden.

Verein gegen Mobbing und Diskriminierung an Schulen

Bewegende Momente beim Gedenken

Organisiert hatte den sogenannten Benefiztag der Verein "Leon Hoffmann". Trauernde Eltern hatten ihn nach dem Tod des Schülers gegründet. Am Sonntag konnten Schüler, Eltern und Lehrern miteinander ins Gespräch kommen: über Mobbing und Diskriminierung an Schulen und die Frage, warum schon Minderjährige Messer bei sich haben.

Täter fühlte sich durch Blicke provoziert