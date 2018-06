Tödliche Messerattacke auf Lüner Schüler - Prozessauftakt

Nach einer tödlichen Messerattacke an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen beginnt am Donnerstag (14.06.2018) vor dem Dortmunder Landgericht der Prozess. Ein mittlerweile 16-jähriger Jugendlicher muss sich wegen Mordes an einem 14-jährigen Mitschüler verantworten.