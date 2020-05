Die Schachtanlage Franz Haniel des Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop wurde in den 1950er Jahren errichtet. Das Doppelbockgerüst ist gut von einigen Halden und von der A2 zu sehen. An diesem Schacht wurde im Dezember 2018 die deutsche Steinkohle feierlich verabschiedet. Es gibt aber noch weitere Fördergerüste.