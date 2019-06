Eltern, Schüler und Lehrer haben sich für eine offizielle Zusammenarbeit mit Fridays for Future ausgesprochen. Damit sind die Besuche der Demonstrationen mit kurzen Vorträgen kein "Schulschwänzen" mehr. Sie ist die erste Schule in NRW, die eine solche Zusammenarbeit offiziell beschließt.



Damit reagiert die Schule auf die scharfe Kritik der NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer , F DP. Aus dem Ministerium kamen mehrere Schreiben, die die Schulen zu hartem Vorgehen gegen demonstrierende Schülerinnen und Schüler aufforderten. Nach massiver Kritik wurden diese zum Teil wieder zurück gezogen

Schule beruft sich auf NRW-Schulgesetz

Die Gesamtschule Gartenstadt aus Dortmund beruft sich auf das NRW-Schulgesetz. Dort sind Bildungskooperationen mit externen Partner vorgesehen - wenn sich die Schulkonferenz aus Eltern, Schülern und Lehrern mit Mehrheit dafür ausspricht. So waren in der Vergangenheit an Schulen Auftritte beispielsweise der Bundeswehr begründet worden.

Antrag von Elternvertreter eingereicht