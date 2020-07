Germanwings-Absturz: Entscheidung im Schmerzensgeld-Prozess

Am Landgericht Essen wird am Mittwoch (01.07.2020) um 14 Uhr der Schmerzensgeld-Prozess um den Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen fortgesetzt. Der Copilot soll die Maschine am 24. März 2015 absichtlich gegen einen Berg gesteuert haben.

Alle 150 Menschen an Bord starben, darunter 16 Schüler*innen und zwei Lehrerinnen aus Haltern. Für den Prozesstag am Mittwoch haben die Richter eine Entscheidung angekündigt. Das kann bedeuten, dass sie mit der Beweisaufnahme beginnen und Zeugen vorladen werden. Es kann aber auch heißen, dass der Prozess mit einem Urteil zu Ende geht.

Copilot hatte Depressionen