Zwei neue Löwinnen werden am Freitag (18.10.2019) in der Zoom Erlebniswelt erwartet. Die beiden sind Schwestern und kommen aus dem schwedischen Tierpark Kolmarden. Eine Tierpflegerin des schwedischen Zoos ist dabei und betreut die Löwinnen am ersten Wochenende, um die Eingewöhnung zu begleiten.

Trotz Quarantäne sind die Löwendamen zu sehen

Zunächst verbringen die Geschwister einige Wochen in Quarantäne im Löwenhaus. Dort können die Besucher sie an einer großen Glasscheibe beobachten. Allerdings haben die Löwinnen auch die Möglichkeit, sich in nicht einsehbare Innenbereiche zurückzuziehen. Nach der Quarantänezeit beginnt schrittweise die Zusammenführung mit dem Löwen Bantu.

Gesellschaft für Bantu

Das Löwenmännchen Bantu lebt seit dem Tod der Löwin Kiara alleine. Sie musste im September aufgrund einer altersbedingten Erkrankung eingeschläfert werden. Mit ihren 19 Jahren hat sie ein für Löwen sehr hohes Alter erreicht. Weil Löwen keine Einzelgänger sind, kommen nun die beiden Löwendamen aus Schweden. Schon mit Kiara habe Bantu gezeigt, dass er ein "sehr verträglicher Löwe" sei, sagt Nadja Niemann von der Zoom Erlebniswelt.

Video starten, abbrechen mit Escape Die besten Zoogeschichten aus NRW. Wilder wilder Westen. Teil 7 von 15. . 43:33 Min. . Verfügbar bis 09.07.2020. WDR. Von Wolfgang Klein.

Stand: 11.10.2019, 16:40