Gelsenkirchener Impfzentrum wird zur Unterkunft für Geflüchtete

Eigentlich ist die Emscher-Lippe-Halle ja eine Eishalle. In den letzten Monaten war sie aber unfunktioniert worden zum Impfzentrum - und nun sollen bald rund 300 Menschen dort unterkommen. Der Umbau wird bis Ende März dauern. Für die Geflüchteten werden auf der abgetauten Eisfläche Feldbetten aufgestellt. Zum Impfen war zuletzt kaum noch jemand gekommen.

Sozialdezernentin: "Viel Traurigkeit"

Gelsenkirchens Sozialdezernentin Andrea Henze hat vergangenen Freitag bereits eine Gruppe Geflüchteter - überwiegend Frauen mit Kindern - empfangen, die zunächst in anderen Räumen untergebracht wurde: „Schon bei den ersten Worten, die man an die Menschen gerichtet hat, hat man gemerkt, wieviel Traurigkeit auch in den Menschen steckt. Es kullerten auch gleich Tränen. Was mich überrascht hat, war die erste Frage 'Wie ist die Adresse, die Straße, wo wir hier sind?'" Viele wollten sie an Ehemänner oder Väter schicken, falls diese irgendwann nachkommen könnten, so Henze.

In Mülheim öffnet bereits am Montag eine neue Unterkunft mit 200 Plätzen für Menschen aus der Ukraine. Die Stadt erwartet, dass diese Plätze schnell belegt sein werden und appelliert an die Landesregierung, die Kommunen bei der Verteilung besser zu unterstützen.

Über dieses Thema haben wir auch in der WDR 2 Lokalzeit am 14.03.2022 um 8:31 Uhr berichtet.