Pilotprozess: Bergmann kämpft um seine Rente

Über 30 Jahre war Christian Link im Bergbau tätig. Unter Tage hat er für die Leihfirma Deilmann-Haniel gearbeitet und sich stetig weiterqualifiziert. Seine Qualifizierung zum Fördermaschinisten hat für den heute 55-Jährigen allerdings ein Nachspiel.

Ein Fördermaschinist bedient den Förderkorb, der die Bergleute unter Tage bringt. Eine Tätigkeit, die auch Kumpel übernommen haben, die bei der RAG beschäftigt waren. Doch die Knappschaft rechnet diesen Job bei Christian Link nicht auf die Rente an. Es handele sich nicht um eine bergmännische Tätigkeit. Zwischen 2007 und 2010 hatte der Gelsenkirchener die Arbeit übernommen. Kollegen der RAG allerdings haben keine Probleme bei der Anrechnung auf die Rente.

Bergmann hat bereits Recht bekommen

Dagegen ist Link vorgegangen, das war bereits im Jahr 2011. Zunächst vor dem Sozialgericht Gelsenkirchen. Von dort ging es zum Landessozialgericht in Essen bis hin zum Bundessozialgericht in Kassel. Auch Leiharbeitnehmer, so hatte das Gericht festgestellt, genießen bei entsprechender Tätigkeit das Privileg der bergmännischen Versicherung. Dabei zählt gerade der Einsatz als Fördermaschinist, einer Schnittstelle zwischen Über- und Untertage, zur klassischen bergmännischen Tätigkeit, so das Urteil.

Neuer Bescheid wurde widerrufen

Die Bundes-Sozialrichter hatten in letzter Instanz einen neuen Rentenversicherungsbescheid der Knappschaft Bahn See angefordert. Und der kam dann auch - mit der vollen Anerkennung aller Berufsjahre des Fördermaschinisten. Offenbar sollte dieser Bescheid nicht so rausgehen - prompt wurde er widerrufen. Dagegen klagt Christian Link mit seinem Anwalt Peter Weispfenning aus Gelsenkirchen erneut.

Bis zu 900 weitere Bergleute betroffen

" Mein Mandant weiß überhaupt nicht, wie hoch seine Rente ist, weil seine Akte gesperrt wurde ", sagt Peter Weispfenning. " Wir kämpfen, wenn es sein muss, wieder bis zum Bundessozialgericht ", fährt er fort. Der Prozess könnte Auswirkungen für mehrere hundert weitere Betroffene haben. Nach Angaben des Anwalts sollen etwa 900 Beschäftigte vor ähnlichen Problemen stehen. Heute beginnt der Prozess vor dem Landessozialgericht in Essen.

