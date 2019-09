In Gelsenkirchen ist am Mittwochabend (11.09.2019) ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Das ganze Szenario fand an einer Ampel im Stadtteil Schalke statt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung.

Zeugen rekonstruieren den Vorfall

Zunächst hätten die beiden Autofahrer sich gegenseitig überholt. An der Kreuzung angekommen, habe ein 48-Jähriger aus Essen offenbar absichtlich das Auto des anderen Beteiligten, ein 32-jähriger Gelsenkirchener, gerammt. Dadurch entstand an beiden Kleinwagen ein Sachschaden.

Anschließend seien der Mann aus Essen und seine Beifahrerin ausgestiegen und auf den Gelsenkirchener losgegangen. Sie rissen die Fahrertür auf, traten und beleidigten den Mann. Die Polizei hat deshalb den Führerschein des Esseners eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

Stand: 12.09.2019, 15:16