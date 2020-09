Gelsenkirchen verschärft Regeln nach Anstieg der Corona-Zahlen

Die neuen Regeln gab die Stadt Gelsenkirchen am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Der vom Robert-Koch-Institut entwickelte Inzidenz-Wert stieg mit den Zahlen vom Wochenende auf über 44 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ab 35 gilt eine Vorwarnstufe.

Das Gelsenkirchener Gesundheitsamt hatte private Feiern als Grund für die stark gestiegenen Infektionszahlen ausgemacht. Am Wochenende hatten sich mehr als 80 Menschen neu infiziert. Darum will die Stadt nun auch vor allem hier ansetzen. Statt 150 Personen dürfen nur noch 50 an privaten Feiern teilnehmen. In Privatwohnungen sogar nur noch 25.

Laumann befürwortet Maßnahmen

NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) lobte die neuen Regeln in Gelsenkirchen: "Bei solchen Zahlen können wir nicht so tun, als ob nichts ist. Man muss versuchen, die Entwicklung abzubremsen."

Wichtig sei für Städte wie Gelsenkirchen, Hamm oder Remscheid, die alle dem kritischen Inzidenz-Wert von 50 sehr nahe sind, dass die bestehenden Corona-Regeln strikt eingehalten werden. Auch müsse die Nachverfolgung von Infektionsketten gut funktionieren, so Laumann weiter.