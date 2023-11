Zweites Frauenhaus für Gelsenkirchen - großer Bedarf im Ruhrgebiet

In Gelsenkirchen soll ein zweites Frauenhaus errichtet werden. Das hat der Sozialausschuss beschlossen. Träger der neuen Einrichtung wird der Wohlfahrtsverband AWO . Das neue Frauenhaus wird mindestens acht Plätze haben. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Einrichtung vom Land NRW finanziell gefördert wird.

Mehr Details, zum Beispiel zum Standort und Zeitplan gibt es bisher aber noch nicht. Da müssen sich die Arbeiterwohlfahrt und die Stadt in den kommen Tagen noch abstimmen.

Mehr schutzsuchende Frauen als Plätze

Der Bedarf an Schutzplätzen für Frauen, nicht nur in Gelsenkirchen, ist groß. Würde heute (09.11.2023) eine Frau im Ruhrgebiet Zuflucht für sich - und vielleicht auch für ihre Kinder - im Frauenhaus suchen, hätte sie am Vormittag nur zwei freie Plätze als Anlaufstellen gehabt: Die Frauenhäuser in Duisburg und in Datteln. Am Nachmittag war der Platz in Duisburg schon wieder weg. Alle anderen Einrichtungen im Ruhrgebiet waren voll.