Dortmund: Großer Protest gegen Neonazis angekündigt

In Dortmund wollen am Freitagabend viele Menschen gegen eine Kundgebung von Rechtsextremen demonstrieren. Neben dem Anti-Neonazi-Bündnis "Blockado" rufen auch die Klimaaktivisten von "Fridays for Future" und BVB -Fans direkt gegenüber vom Hauptbahnhof zum Protest auf.

Die Dortmunder Neonazis gehen seit 2013 am 23. August auf die Straße. 2012 war an diesem Tag die rechtsextremistische Vereinigung "Nationaler Widerstand Dortmund" verboten worden.

Tag gegen Neonazis

Mittlerweile ist der 23. August in Dortmund zum Tag gegen Neonazis geworden. Das wird auch daran deutlich, welche unterschiedlichen Gruppen zum Gegenprotest aufgerufen haben. BVB-Fans wollen in der Nähe der Rechtsextremen- Demo an die Borussia in der Nazi-Zeit erinnern. Und eine andere Gruppe wird Texte von Schriftstellern vorlesen, deren Werke von den Nazis verbrannt wurden.

Stand: 23.08.2019, 07:22