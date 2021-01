Gefangener in JVA-Klinik Fröndenberg verhungert und verdurstet

Im Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg ist, wie erst jetzt bekannt wurde, ein Mann verhungert und verdurstet. Der 67-Jährige starb bereits am 13. Dezember, erklärte ein Sprecher der Landesjustizvollzugsdirektion. Der Untersuchungshäftling befand sich aus Sicht der Behörden nicht in einem Hungerstreik - da er keine Forderungen gestellt hatte.

Aus unbekannten Gründen nichts mehr gegessen und getrunken

Er soll aus unbekannten Gründen nichts mehr gegessen und getrunken haben und sei schließlich an Organversagen gestorben. Bevor er in das Haftkrankenhaus überstellt worden war, habe er bereits in seiner eigentlichen JVA die Nahrungsaufnahme eingestellt. Der Mann saß wegen Totschlagsverdachts in Untersuchungshaft.

Kein Verdacht auf eine Straftat

Die Beamten durften ihn wohl nicht zwangsernähren, weil er bis zu seinem Tod noch seinen freien Willen äußern konnte. Nach seinem Tod hatte die Staatsanwaltschaft die Leiche obduzieren lassen und Ermittlungen eingeleitet. Die wurden aber recht schnell wieder eingestellt, weil es keinen begründeten Verdacht für eine Straftat gegeben habe.

Laut Staatsanwaltschaft darf ein Mensch, solange er Herr seines Willens sei, nicht zwangsernährt werden. Das könne erst entschieden werden, wenn der Mensch es nicht mehr selbst entscheiden kann, weil er zum Beispiel ins Koma fällt.

Stand: 26.01.2021, 18:24