Aktivistenvideo zu gefälschten BVB-Plakaten in Dortmund aufgetaucht

In sozialen Netzwerken ist ein Video zu den gefälschten BVB -Plakaten aufgetaucht. Darauf ist zu sehen, wie Vermummte die Plakate anbringen.

Das Video wurde auf dem Twitter-Konto von "Modus" veröffentlicht. Außerdem wird auch die Gruppe "Rocco and his Brothers" im Abspann genannt. Ob beide auch für die Aktion verantwortlich sind oder nur das Video erstellt haben, lassen sie offen. "Modus" ist schon früher durch ähnliche Plakataktionen in Berlin aufgefallen.

