"Nacht der 1.000 Lichter": Gedenken an das Loveparade-Unglück

Kerzenlicht, dezente Saxofon-Musik, eine ruhige Atmosphäre – rund vierzig Menschen sind am Freitagabend gekommen zur "Nacht der 1.000 Lichter" an der Gedenkstätte, die sich direkt an der Unglücksstelle am Zugang zum alten Güterbahnhof Duisburg befindet. Angehörige und Opfer sind hier, um zu trauern, zu gedenken und auch um sich auszutauschen.

Der diesjährige Gedenktag ist ein ganz besonderer: Vor knapp einem Jahr wurde der Prozess um die Loveparade-Katastrophe eingestellt: "Man muss sich neu sortieren. Man hat das Gefühl gehabt, man hat nur funktioniert und jetzt ist auf einmal alles vorbei" , erzählt Gabi Müller, die ihren Sohn Christian bei dem Unglück verlor. "Ich komme jetzt erst zur Ruhe und dann wird einem das erst einmal bewusst."

Hunderte Kerzen wurden an der Gedenkstätte und der Unglücksstelle aufgestellt.

Gedenkfeier am Samstagnachmittag - nicht alle können teilnehmen

Für die "Nacht der 1.000 Lichter" wurden am Freitag an der Gedenkstelle und im Tunnel, in dem sich die Katastrophe ereignete, hunderte Kerzen aufgestellt. Am Samstagnachmittag wird es eine Andacht in der Salvatorkirche in Duisburg geben – anschließend beginnt die offizielle Gedenkfeier.

Wegen der Pandemie können nicht alle Betroffenen und Angehörige an der Zeremonie teilnehmen. Viele kommen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Australien.